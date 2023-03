A pochi minuti dal fischio di inizio di Spezia-Inter, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

MOTIVAZIONI – “Rischio sottovalutazione stasera? Non deve assolutamente succedere. L’appuntamento di martedì è di importanza estrema: la Champions League è la massima competizione per squadre di calcio. Ma non dobbiamo dimenticare il campionato e lo Spezia. Le insidie sono le stesse del Porto”

CALENDARIO – “Essere impegnati su più fronti è un orgoglio. Dobbiamo credere di essere forti, dobbiamo sapere che la maglia che i giocatori indossano è pesante e che va onorata. Ci deve essere un aspetto motivazionale che va ricercato al massimo”.