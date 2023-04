Il comunicato tanto atteso è arrivato. Il Giudice Sportivo si è espresso e ha assegnato le varie sanzioni per il finale infuocato di Juventus-Inter. Le punizioni hanno rispettato le attese: tre giornate (e 10 mila euro di multa) a Cuadrado, una a Lukaku (confermata quindi l’espulsione) e Handanovic (10 mila euro di multa), curva bianconera chiusa per una partita e 20 mila euro di multa al vice ds nerazzurro Baccin. Decisivi, in tutte queste decisioni, il referto dell’arbitro Massa e le segnalazioni dei collaboratori della Procura federale.

CUADRADO – Il colombiano, oltre alla multa di 10 mila euro, si è beccato tre gare di squalifica per “comportamento non regolamentare in campo, avendo strattonato vigorosamente un giocatore mettendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto”.

HANDANOVIC E LUKAKU – Una giornata sia al portiere, per “aver strattonato vigorosamente un giocatore mettendogli le mani al collo (uguale alla prima motivazione di Cuadrado)” , sia al belga, per “doppia ammonizione dovuta a un comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per un comportamento non regolamentare in campo”.

BACCIN – Multa di 20 mila euro al vice direttore sportivo nerazzurro perché “pur non essendo in distinta, ha fatto ingresso sul terreno di gioco nel tentativo di raggiungere il direttore di gara, mentre ripeteva al suo indirizzo espressioni gravemente offensive e ingiuriose”.

CURVA BIANCONERA CHIUSA – Un partita con la Tribuna Sud priva di spettatori per “avere la maggioranza dei sostenitori presenti nel suddetto settore intonato cori beceri e insultanti e grida di discriminazione razziale nei confronti di Romelu Lukaku”.

MULTA ALLA JUVE – I bianconeri dovranno pagare 4 mila euro per “avere i suoi sostenitori lanciato due oggetti sul terreno di gioco”.