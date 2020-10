Stipendi allenatori Serie A 2020/2021, comanda Conte: ma c’è anche Spalletti! La classifica completa

Dopo il focus sugli stipendi delle 20 squadre di Serie A, La Gazzetta dello Sport ha stilato la classifica degli allenatori “paperoni” del nostro campionato.

A comandare è Antonio Conte, con i suoi 12 milioni netti fino al 2022 (24 lordi per il club). L’Inter però ha ancora sotto contratto Spalletti, legato sino al giugno prossimo per 4,5 milioni netti (al lordo 9).

Dietro al tecnico nerazzurro ci sono Fonseca (2,5), Gasperini (2,2), Inzaghi (2), Mihajlovic (2) e Pioli (1,8). Cifre inferiori anche per Andrea Pirlo che al debutto sulla panchina della Juventus ha ottenuto un ingaggio che pesa per 1,8 milioni netti (3,6 lordi). Allegri non è più a busta paga, ma Sarri ha ancora uno stipendio annuale da 5,5 milioni netti (11 lordi).

Il Genoa batte tutti i record. Ha assunto Maran a 850 mila euro netti, ma Preziosi ha ancora tesserati sia Andreazzoli (700 mila) che Nicola (600 mila): il totale rossoblù è da grande squadra, ovvero 4,3 milioni lordi.

La Fiorentina ha confermato Iachini (900 mila euro netti) ma ha ancora vincolato Montella che guadagna quasi il doppio: 1,5 netti sino al giugno 2021. De Zerbi e Juric hanno rinnovato rispettivamente con Sassuolo (1,1 milioni netti) e Verona (1 milione), Giampaolo e Di Francesco (entrambi a quota 1,5 milioni) hanno trovato nuovi entusiasmi dopo le delusioni con il Milan e la Sampdoria.

