Accadde Oggi – 17 dicembre 2006: una prodezza in rovesciata di Materazzi sblocca il match con il Messina

Di difensori goleaador, l’Inter, ne ha avuti diversi, anche nella storia più recente. Uno dei primi fu sicuramente Giacinto Facchetti, uno degli ultimi lo è sicuramente Danilo D’Ambrosio. In mezzo impossibile dimenticare uno dei volti più amati dal popolo nerazzurro: Marco Materazzi. Una carriera da 60 gol e una stagione, quella 2006-2007 quasi da record con ben 10 reti in 39 partite con la maglia dell’Inter. Diciamo quasi perché qualche anno prima, nel 2000-2001, di gol ne mise a segno ben 12 in 33 partite con il Perugia.

E tra questi alcuni sono stati gol indimenticabili. Come quello realizzato quel 17 dicembre 2006 a San Siro contro il Messina. Un’invenzione utile a sbloccare una partita che sembrava maledetta e portarla sulla via della vittoria. Al quarto minuto del secondo tempo Figo serve Ibrahimovic che di testa mette al centro dell’area dove Materazzi si inventa attaccante e con una rovesciata insacca Storari per il gol del vantaggio. È la scintilla che sblocca la tensione nervosa sugli uomini di Mancini alla quale bastano solo nove minuti per raddoppiare: discesa di Maicon che serve Ibrahimovic, taglio verso sinistra e abile tocco imparabile per il portiere.

Due lampi di genio che portarono l’Inter alla nona vittoria consecutiva in una stagione che alla fine reciterà la parola Scudetto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<