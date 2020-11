Accadde Oggi – 22 novembre 2008: Una rete di Muntari decide il Derby D’Italia, l’Inter vola in vetta alla classifica

Il 22 novembre del 2008 l’Inter di Josè Mourinho torna a far suo un Derby d’Italia d’alta classifica battendo per 1-0 la Juventus a San Siro. Una partita che si è giocata sulle ali del nervosismo e del furore agonistico, che hanno dominato lo svolgimento del match, complici molti errori tecnici da una parte e dall’altra e diverse occasioni sciupate davanti alla porta. Ma quella dello Special One è un’Inter cinica e solida che riesce a conservare la testa della classifica tenendo a distanza una Juve che dopo sette vittorie vede interrotta la sua striscia positiva.

Al Meazza è l’Inter a fare la partita con Zlatan Ibrahmovic che si mangia ben due palle gol nitide e uno Stankovic che spreca malamente su cross invitante di Samuel nel primo tempo. La giocata decisiva arriva nella ripresa, al 27° minuto. Lancio di Julio Cesar che arriva direttamente nell’area di rigore opposta, Ibra raccoglie e mette una palla bassa da destra verso sinistra dove sbuca Muntari che insacca con facilità. L’Inter vince il Derby D’Italia e fa un primo sprint importante verso quello Scudetto numero 17 che si concretizzerà a fine stagione.

