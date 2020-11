GdS – Altro che City, neanche Mansour può permettersi Lukaku. L’Inter si coccola il suo campione

Romelu Lukaku piace tanto a Pep Guardiola, che aveva anche fatto recapitare questo messaggio alla formazione nerazzurra: a riferirlo nella giornata di ieri è stato il Telegraph, che ha parlato dell’interesse del Manchester City per il giocatore. Stando a quanto riferito quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, non si è mai arrivati ad un’offerta ufficiale, ma solo a ad un approccio informale che non ha scalfito per nulla la posizione dell’Inter.

L’interesse del City dimostra qual è lo status raggiunto dal centravanti, quello di un attaccante totale fra i migliori al mondo. E per strapparlo all’Inter nelle prossime sessioni di mercato servirebbe un’offerta folle, che in tempi di pandemia non può permettersi neanche lo sceicco Mansour, ricchissimo proprietario dei Citizen.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<