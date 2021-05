Accadde oggi – 27 maggio 1964, Inter-Real Madrid 3-1: i nerazzurri alzano al cielo la prima Coppa dei Campioni

Il 27 maggio 1964 l'Inter di Helenio Herrera vince 3-1 contro il Real Madrid di Puskas, Di Stefano e Gento nella finale di Coppa dei Campioni giocata al Prater di Vienna.

La reazione del Real Madrid, però, non si fa attendere ed i Blancos trovano il gol che riapre la partita con la semirovesciata di Felo: 2-1 e finale di Coppa dei Campioni dall'esito ancora incerto. L'Inter soffre, ma resiste stoicamente guidata in difesa dal Capitano Picchi e riesce a respingere l'ondata blanca. A chiudere la partita, poi, ci pensa ancora una volta Sandro Mazzola che firma una storica doppia e regala all'Inter la prima Coppa dei Campioni. I nerazzurri, inoltre, sono il primo club a vincere questa competizione senza subire sconfitte. Nella stagione successiva l'Inter di Herrera si ripete e batte in finale 1-0 il Benfica di Eusebio a San Siro. Il nuovo trionfo va in scena lo stesso giorno, ma con un anno di ritardo: il 27 maggio 1965.