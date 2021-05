L’Inter blinda Bastoni: oggi l’incontro con l’agente per chiudere, poi l’annuncio. I dettagli del rinnovo

Ieri l'incontro con l'agente Tinti ha sbloccato la situazione

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter è pronta a blindare sul mercato il suo gioiello: Beppe Marotta ha sbloccato la situazione in stallo e ha fatto dei sostanziali passi in avanti sull’argomento.

L'impegno dell'Inter, concordato un mese fa, per il rinnovo fino al 2024 con aumento a circa 4 milioni di euronetti l’anno, è stato confermato. Restano solo da definire gli ultimi dettagli, come la modalità dei pagamenti di alcuni incentivi legati alla firma: oggi Tinti tornerà in sede per il colloquio decisivo e poi è atteso l'annuncio.