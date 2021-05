GdS – Mourinho ci riprova, la Roma pensa a Skriniar: le ultime

Il club giallorosso è alla ricerca di un difensore centrale dominante

Con l'addio di Conte e con l'annuncio della dirigenza dell'Inter di dover vendere uno dei big in vista della prossima finestra estiva di calciomercato , diverse squadre hanno messo nel mirino i gioielli nerazzurri.

Estero ma non solo, perché come riportato da La Gazzetta dello Sport la nuova Roma targata Mourinho ha messo nel mirino Milan Skriniar. Lo Special One ha da tempo messo nel mirino lo slovacco, cercandolo di portare prima al Manchester United e poi al Tottenham. Il club giallorosso è alla ricerca di un difensore centrale dominante e nei prossimi giorni verrà fatto un tentativo.