Accadde Oggi – 3 febbraio 2011: l’Inter di Leonardo fatica a Bari, ma poi si impone per 0-3

Dieci anni fa l'Inter di Leonardo sbancò il San Nicola di Bari battendo i padroni di casa con un rotondo 0-3 nel posticipo della 23ma giornata di Serie A. Una partita difficile, quella del 3 febbraio 2011, in cui i nerazzurri non riuscirono a brillare (specie nel primo tempo), che fu risolta solamente nel secondo tempo grazie ai cambi azzeccati. Nel pre-partita i flash dei fotografi furono tutti per il neo acquisto Yuto Nagatomo, il primo giapponese nella storia dell'Inter arrivato dal Cesena. In mezzo anche un brutto episodio di prova tv, con Chivu che colpì con un pugno in pieno viso l'avversario, Marco Rossi.