Accadde Oggi – 30 settembre 1997, Neuchâtel Xamax-Inter 0-2: l’eurogol in rovesciata di Moriero apre la partita

Una bicicletta volante, spalle alla porta, per colpire il pallone e insaccarlo in rete. Gol memorabili nelle serate memorabili, quelle europee. Esattamente 23 anni fa, il 30 settembre 1997, l’Inter di Gigi Simoni affrontava nel primo turno di Coppa Uefa la compagine svizzera del Neuchâtel Xamax. La gara si gioca davanti a 15.000 spettatori, ma la vittoria nerazzurra non è mai in discussione anzi, è l’occasione per giocare liberi, divertirsi e lasciarsi trasportare dall’estro dei campioni in campo.

Ed è così che al 26° minuto del primo tempo, Luigi Sartor prende palla sulla fascia sinistra e lascia partire un traversone che attraversa l’area di rigore. Sull’altro lato Moriero inizia a prendere slancio per coordinarsi: ne esce fuori una rovesciata che infila il pallone sotto al sette a portiere battuto. Un eurogol che porta l’Inter in vantaggio e che rimane impresso nella mente dei tifosi dell’epoca.

Il raddoppio è a firma di Maurizio Ganz. Ronaldo controlla sulla sinistra e lascia partire una volé che arriva dritta sulla testa di Aron Winter che appoggia delicatamente per Ganz che arriva come un treno in corsa appena dentro l’area e con un sinistro di forza batte per la seconda volta il portiere. L’Inter diverte e si diverte. Il giusto preludio per quello che sarebbe stato il trionfo di fine stagione.

