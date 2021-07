Accadde Oggi – 21 luglio 1967: nasce Fausto Pizzi, vincitore della Coppa Uefa 90-91 con l’Inter

Tanti auguri all'ex centrocampista nerazzurro Fausto Pizzi che oggi compie 54 anni. Con l'Inter ha giocato due stagioni. Nel 2018 è diventato direttore tecnico del settore giovanile dello Jiangsu Suning

Con l'Inter ha festeggiato la Coppa Uefa del 1991, segnando anche tre reti in quella che fu la sua migliore stagione in maglia nerazzurra. Fausto Pizzi, ex centrocampista, compie oggi 54 anni e noi gli facciamo i nostri più cari auguri. Nato a Rho il 21 luglio 1967, Pizzi è cresciuto nelle giovanili dell'Inter ed è stato aggregato alla prima squadra nella stagione 1985-86 senza mai scendere in campo. Nella stessa stagione vince comunque il Torneo di Viareggio con la Beneamata. Subito dopo è iniziato il suo lungo viaggio in tutta Italia con indosso la maglia di tante squadre diverse. Dopo le esperienze a Centese, Vicenza e Parma, fa ritorno all'Inter nella stagione 90/91 dove rimane per due annate, tra cui quella della vittoria della Coppa UEFA. Con l'Inter gioca 55 partite tra campionato e coppe realizzando anche sei reti. Successivamente, dalla stagione 92-93, ha giocato con il Parma, Udinese, Napoli, Perugia, Genoa, Cremonese, Treviso, Cittadella, Reggiana, San Marino, Forlì e Terme Monticelli.