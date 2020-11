La storia si ripete: dopo Zamorano spunta un nuovo 1+8 all’Inter… di Andorra!

La scelta di Ivan Zamorano di indossare la maglia 18 mutandola in 1+8, era quella di un amante ferito, costretto per suprema virtù a cedere il proprio numero preferito, quello da re dei bomber, al Fenomeno Ronaldo. Quel + in mezzo ai numeri era un’ideale coppia di cerotti, per curare l’ego ferito di un attaccante di razza. Ora il suo numero leggendario, icona degli anni 90, è tornato a calcare i campi di calcio, non solo quelli del calcetto tra amici. E lo farà nell’Inter.

Nico Medina infatti, calciatore di Andorra che milita nel campionato di casa, guarda caso nell’Inter Escaldes, vestirà da oggi la leggendaria numero 1+8, proprio come Zamorano, idolo della sua infanzia insieme a Marcelo Salas. Ecco l’annuncio di Medina: