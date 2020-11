Radja Nainggolan non partirà per la trasferta che vedrà l’Inter di Antonio Conte affrontare il lanciatissimo Sassuolo di De Zerbi. Per l’allenatore nerazzurro si riducono quindi le alternative per variare il centrocampo.

Come si evince dal comunicato della società, il centrocampista belga ha riportato un affaticamento al soleo della gamba destra e pertanto non sarà a disposizione.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<