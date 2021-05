TS – L’ex Stramaccioni pensa a una nuova avventura in Cina

Il Canghzou Mighty Lions è sulle tracce dell'allenatore

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, è pronto per una nuova esperienza in panchina. Il mister è stato chiamato dal Canghzou Mighty Lions, club di Super League cinese, dopo che la squadra aveva raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle prime cinque di campionato. Come riporta Tuttosport, il club avrebbe deciso di chiamare proprio Stramaccioni. Un'offerta allettante a cui però l'allenatore si è spreso ancora qualche giorno per decidere.