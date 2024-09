Stramaccioni: “Vera Inter vista a Manchester. Lautaro? Tornerà”

Non c’è ancora da preoccuparsi secondo Andrea Stramaccioni per quanto evidenziato dall’Inter in questo inizio di stagione. Secondo il tecnico, oggi opinionista di Dazn, la formazione nerazzurra non ha perso l’appetito e presto tornerà a mostrare la propria miglior versione, come fatto lo scorso mercoledì in Champions League contro il Manchester City.

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Stramaccioni ha poi parlato anche del momento di Lautaro Martinez dicendosi sicuro di un suo ritorno al gol imminente. Questa la sua analisi: “Contro Genoa, Monza e nel secondo tempo del derby, i nerazzurri non hanno giocato sui livelli visti contro Atalanta e City. Ma non è una questione di fame”.

VERA INTER – “Quella di Manchester. La questione è mentale. E di aspettative più alte. Le ultime due stagioni sono state diverse. Nel 2022-23, con il Napoli in fuga e lo scudetto lontano, l’Inter ha disputato un campionato non all’altezza e una Champions mentalmente straordinaria. La scorsa stagione il contrario: testa, anima e cuore allo scudetto ed eliminazione amara e prematura in Europa. Questa è la prima stagione in cui l’Inter è obbligata per valore e spessore della rosa ad una doppia, forte aspettativa. Uno step mentale che l’Inter deve e può compiere come squadra, allenatore e società”.

LAUTARO – “Parliamo del miglior finalizzatore della Serie A e di uno dei migliori al mondo. Lautaro ha pagato la Coppa America e un inizio di stagione in cui ha giocato seppur non ancora al top della condizione. In queste prime partite ho notato che arretra anche più del solito: un po’ per generosità e un po’ influisce la nuova interpretazione da nove puro di Thuram. Fidatevi di me: Lautaro tornerà a realizzare valanghe di gol. Nel derby non ha segnato, ma a fine gara si è confermato un gran capitano: ci ha messo la faccia, arrabbiato ma ottimista. Leader”.