L’Inter TREMA per un suo titolare. Dall’UK: “È il sostituto di Rodri”

A pochi giorni dalle sue lamentele per i rischi di un calendario troppo affollato di partite, Rodri ha subito un grave infortunio, costringendo il Manchester City a fare a meno di lui per molto tempo. Una notizia che ha già portato il club a valutare alcuni nomi per il suo eventuale sostituto. E i Citizens stanno guardando anche in casa Inter.

Come riportato dal sito TEAMTalk, sarebbero quattro i nomi nella lista del club mancuniano. Oltre a Martin Zubimendi, Andy Wharton, altri due arriverebbero dalla Serie A. Si tratta di Ederson dell’Atalanta, ma soprattutto di Nicolò Barella dell’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Con i tempi di recupero di Rodri ancora da chiarire, bisognerà capire se il Manchester City andrà realmente alla ricerca di un sostituto e se deciderà di fare un investimento importante, sia a livello economico, sia a livello di profilo tecnico.

Al tempo stesso, ci sarà da capire quale potrebbe essere la posizione dell’Inter in merito: l’obiettivo dell’estate è stato quello di preservare tutti gli elementi cardine della rosa. Barella, fresco di rinnovo di contratto, è il vice-capitano di questa squadra e pensare oggi a un suo addio appare alquanto irrealistico.