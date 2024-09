Inter sulla nuova STELLA della Serie A: addio senza clausola

Non passano chiaramente inosservati agli occhi dell’Inter i migliori talenti che il nostro campionato è un grado di offrire. Tra questi, ieri sera abbiamo assistito alla miglior prestazione da quando è arrivato in Italia del giovanissimo Nico Paz.

Canterano del Real Madrid, il fantasista argentino è stato acquistato dal Como in estate per un’operazione da 6 milioni di euro. I blancos, però, si sono riservati il 50% sulla futura rivendita del trequartista più una clausola di riacquisto per riportarlo in futuro nella Capitale spagnola.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, Nico Paz sarebbe entrato nel mirino di diverse big in Italia. Tra queste, oltre a Napoli, Juventus e Milan, ci sarebbe anche l’Inter. I nerazzurri starebbero già seguendo il classe 2004, con la speranza che non venga richiamato dal Real Madrid.

L’argentino nel frattempo si gode questa nuova esperienza che lo vede protagonista a Como sotto la guida di una leggenda come Fabregas, con l’obiettivo di trascinare la squadra alla salvezza ed accendere su di sé i riflettori di tutte le big in vista della prossima estate.