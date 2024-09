Inter-Juve, ALLARME Champions: “Come contro il Milan”

La prestazione del derby ha acceso un campanello d’allarme in casa Inter. La squadra di Inzaghi è parsa scollata e con poche energie, sollevando alcune riflessioni in merito alle fatiche di Champions League di pochi giorni prima. Uno scenario che potrebber ripetersi di nuovo in vista del big match contro la Juventus di domenica 27 ottobre.

Lo riporta Il Giorno, che sottolinea come quanto accaduto contro il Manchester City, possa ripetersi anche per la sfida contro lo Young Boys. Nel primo caso, infatti, i nerazzurri non hanno potuto prendere l’aereo al termine della partita e sono tornati a Milano solo giovedì pomeriggio, rimandando l’allenamento a venerdì, a 48 ore dal derby.

Per la sfida di Berna di mercoledì 23 ottobre la situazione dovrebbe essere simile: l’aeroporto svizzero chiude alle ore 23, non consentendo all’Inter di tornare in Italia nella nottata. Questo potrebber creare problemi per la preparazione della gara contro la Juventus, come accaduto con il Milan. Difficoltà che non avranno i bianconeri, che giocheranno contro lo Stoccarda il giorno prima.