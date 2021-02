Milan-Inter, a San Siro striscione in ricordo di Bellugi. E fuori dallo stadio primi cori dei tifosi

Dopo aver subito l’amputazione delle gambe lo scorso dicembre a causa di una forma molto violenta di Covid-19 che lo aveva colpito, purtroppo nella giornata di ieri è stata annunciata la scomparsa di Mauro Bellugi. Ex grande difensore centrale e tifosissimo dell’Inter, verrà quest’oggi ricordato in occasione del derby contro il Milan con un minuto di silenzio ed una fascia nera al braccio in segno di lutto nei confronti della famiglia. Fuori dai cancelli di San Siro, la tifoseria nerazzurra ha esposto pochi minuti fa uno striscione in sua memoria, scrivendo: “Buon viaggio Bellugi, eroe nerazzurro”.

A tal proposito, come certificato dai video circolati nelle ultime ore sui social, all’esterno del Meazza son già arrivati i primi tifosi dell’Inter. Purtroppo dalle immagini sembra che ci sia fin troppa gente e con un uso molto approssimativo dei dispositivi di protezione individuale obbligatori per prevenire la diffusione del coronavirus. La tifoseria nerazzurra, presente nel piazzale all’esterno di San Siro, ha iniziato ad intonare cori in attesa dell’arrivo allo stadio delle due squadre.