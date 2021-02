Social – Vidal in clima derby: “Inter, andiamo a prendere i 3 punti. Oggi più che mai da squadra”

Recuperato in extremis e tornato a disposizione di Antonio Conte per il derby tra Milan e Inter di questo pomeriggio, Arturo Vidal è già entrato da qualche ora in clima partita. Il centrocampista cileno, smaltito il trauma contusivo che aveva rimediato contro la Fiorentina una paio di settimane fa, non dovrebbe comunque essere schierato dal primo minuto considerati i pochi allenamenti disputati in gruppo. Al suo posto dovrebbe comunque esserci un Christian Eriksen ritrovato che anche nel ruolo di mezzala ha fatto vedere cose molto interessanti nel match vinto sulla Lazio.

Proprio Arturo Vidal com’è solito fare sui suoi social, pochi istanti fa ha postato delle immagini di alcune esultanze di questa stagione del gruppo nerazzurro in un unico abbraccio. Il centrocampista dell’Inter per caricare subito l’ambiente di energia positiva ha pure scritto un bel messaggio motivazionale. Le sue parole: “Oggi insieme più che mai, da squadra! Andiamo a prenderci i 3 punti, facciamo vedere chi siamo e dove vogliamo arrivare! Forza Inter, Famiglia”.