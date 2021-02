Milan-Inter, le formazioni UFFICIALI: Eriksen ancora mezzala, Vidal recupera per la panchina

Tempo scaduto: tra pochi minuti l’attesissimo derby tra Milan e Inter prenderà il via. Una gara che si preannuncia spettacolare e piena di emozioni, in cui la formazione che saprà gestire l’enorme peso della posta in palio avrà probabilmente la meglio. Dopo il successo all’andata per 1-2 dei rossoneri e la rivincita ottenuta dai nerazzurri con lo stesso risultato in Coppa Italia, quest’oggi una vittoria potrebbe dare una risposta fondamentale in vista della corsa scudetto.

Antonio Conte e Stefano Pioli, i due allenatori che si giocano quasi una stagione, hanno appena comunicato le formazioni ufficiali di Milan e Inter che saranno protagoniste in campo dal primo minuto a San Siro. Per quanto riguarda lo schieramento nerazzurro sono state rispettate le indiscrezioni della vigilia, con Christian Eriksen a fare da mezzala al fianco di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. La buona notizia è senz’altro il recupero di Arturo Vidal che torna a disposizione dalla panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 79 Kessie, 8 Tonali; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 12 Rebic; 11 Ibrahimovic.

A disposizione: 1 Tatarusanu, 90 A. Donnarumma, 5 Dalot, 7 Castillejo, 15 Hauge, 17 Leao, 18 Meité, 20 Kalulu, 21 Diaz, 23 Tomori, 33 Krunic, 46 Gabbia.

Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

DIFFIDATI: Barella, Bastoni, Brozovic, Hakimi, Lukaku (I).

SQUALIFICATI: –

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Carbone, Peretti.

Quarto Uomo: Guida.

VAR: Mariani.

Assistente VAR: Bindoni.

MILAN-INTER, LE 5 VITTORIE NERAZZURRE PIU’ BELLE DI SEMPRE >>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi