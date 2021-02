Milan-Inter, Hakimi (Inter TV): “Voglio i tre punti e festeggiare con i tifosi. Theo? Sono pronto”

E’ una gara da non perdere per nessuna ragione al mondo quella che dalle 15.00 si giocherà sul prato di San Siro tra Milan e Inter. Un derby dal valore unico, nel quale a dividere le due formazioni non ci sarà soltanto una componente storica, ma soprattutto quell’opportunità di poter staccare o sorpassare l’avversario di sempre in una lotta sempre più avvincente con vista sullo scudetto. Saranno 90 minuti di intensità e passione, 90 minuti in cui valore e stato di forma delle due squadre verranno annullati, 90 minuti ad avere la meglio sarà la squadra che più crederà al grande obiettivo.

Ma prima di tutto ciò, vi riproponiamo le dichiarazioni che Achraf Hakimi ha rilasciato pochi istanti fa ai microfoni di Inter TV, all’arrivo della squadra a San Siro. Le sue parole: “Mi aspetto un derby duro, contro una grande squadra. Vogliamo vincere il derby per i tifosi e per il campionato visto che siamo davanti a tutti. E’ un derby che mi piace giocare soprattutto per l’importanza del club, ma anche per i tifosi che ci stanno appoggiando. Non vedo l’ora di scendere in campo, conquistare i tre punti e festeggiarli per loro. Siamo due grandi squadre”.

THEO – “Duello? Sono preparato per affrontarlo, ma soprattutto per aiutare la mia squadra”.

