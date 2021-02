UFFICIALE – Inter Media Communication: “Suning alla ricerca di nuovi partner, garantita continuità finanziaria”

Attraverso un comunicato pubblicato questa mattina, Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i diritti televisivi, ha fatto chiarezza in merito al futuro societario del club. Suning ha garantito la continuità finanziaria, ma resta alla ricerca di nuovi partner per il futuro.

Ecco il comunicato: “La nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni nell’ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità. Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un ulteriore supporto esterno. Ma è comunque ragionevole e prudente guardare anche all’esterno. In questo senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare insieme per trovare i partner adatti, sia sotto forma di iniezione di capitale o altro. Colloqui con potenziali partner sono costanti”.

