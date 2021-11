Supercoppa Italiana, si giocherà a San Siro: la decisione della Lega

La data sarà quella di mercoledì 12 gennaio 2022

E finalmente il verdetto arrivò. La Supercoppa Italiana 2021 si giocherà mercoledì 12 gennaio a San Siro. La decisione è stata annunciata nel corso del consiglio della Lega Calcio tenutosi in giornata odierna. In lizza, come sappiamo, c'era anche l'Arabia Saudita ma alla fine l'ha spuntata la sede italiana.