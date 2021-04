Dalla Germania – Superlega, Inter meno pagata della Juventus: Real e Barcellona le privilegiate

Rivelati i dettagli economici

Nella giornata di oggi sono stati pubblicati ulteriori dettagli economici della Superlega dal quotidiano tedesco Der Spiegel. In particolare sono emersi alcuni dislivelli di ricavo tra alcuni club ed altri: Milan, Inter, Atletico Madrid e Borussia Dortmund avrebbero infatti ricavato il 3,8% del totale, contro il 7,7% delle altre società. Il credito iniziale di 3,5 miliardi di euro poi - si legge - doveva essere restituito in 23 anni ma per un totale di 6,1 miliardi. Infine Real Madrid e Barcellona sarebbero state le squadre più privilegiate: 30 milioni a testa in più rispetto agli altri per le prime due stagioni. Insomma una competizione non meritocratica né in campo né - a quanto pare - fuori.