Tardelli: “L’Inter ha la rosa più importante del campionato, chiuso il gap con la Juve. E per il derby la vedo così”

Il derby sarà la vera prova del nove, perché il Milan – complice il pareggio dell’Inter all’Olimpico contro la Lazio – è a -2 dai rossoneri e, quindi, dalla vetta della classifica: ergo, per parlare di Scudetto occorrerà prima battere il Milan, scavalcarlo, vincendo il derby e scavalcando così anche l’Atalanta bloccata questo pomeriggio per 4-1 dal Napoli. Tuttavia, secondo Marco Tardelli, ex allenatore dell’Inter, i nerazzurri hanno già chiuso il gap con la Juventus e possono ambire alla vittoria dello Scudetto.

Intervistato da Sky Sport, infatti, quando gli viene chiesto cosa manchi all’Inter per raggiungere la Juventus, Tardelli risponde così: “Non manca niente. L’Inter credo abbia la rosa più importante del campionato. Il problema sarà come si potrà andare avanti in questa situazione e chi perdere più giocatori o meno. L’Inter è già penalizzata in questo momento ma credo che possa arrivare sino in fondo e puntare allo Scudetto”. E anche in merito alla sfida di questa sera contro il Milan Tardelli pare vedere meglio l’Inter: “In partenza rischiano tutte e due ma io credo che abbia qualcosina in più, anche se il rientro di Ibrahimovic può creare dei problemi”, conclude.

