Amorim (all. Sporting): “Joao Mario è un giocatore esperto che ci aiuterà. E’ pronto per giocare”

Joao Mario è pronto a debuttare per la seconda volta con lo Sporting CP. A confermarlo in conferenza stampa è l’allenatore del club portoghese, Ruben Amorim. Il giocatore di proprietà nerazzurra infatti potrebbe prendere parte alla super sfida contro il Porto.

Ecco le sue parole riportate da Maisfutebol: “E’ stato fermo a lungo ma è in forma e sarà convocato. Però non partirà titolare perché ha ancora bisogno di tempo per tornare in forma e conoscere i suoi compagni. Parliamo comunque di un giocatore esperto che porta peso alla squadra. Anche in allenamento, nel modo in cui comunica con i compagni, è un giocatore con un peso diverso, che darà cose buone. Adesso dovrà correre tanto e sono sicuro che, in questa stagione, ci aiuterà”.

