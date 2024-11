Tegola Leverkusen, titolare KO contro l’Inter

L’Inter ha già disputato metà delle partite che deve giocare in questa prima fase del nuovo format di Champions League a girone unico. Nelle prime quattro sfide ha raccolto ben 10 punti, un ottimo bottino che posiziona i nerazzurri nelle prime otto posizioni della classifica e ad oggi permetterebbero ad Inzaghi di evitare il turno di spareggio a febbraio.

Tutto però va ancora guadagnato sul campo per l’Inter e le prossime due partite non saranno affatto facili per Lautaro Martinez e compagni dato che se la vedranno con due formazioni tedesche: la prima è il Lipsia e la seconda sarà il Bayer Leverkusen.

Proprio in queste ore per l’allenatore delle Aspirine, Xabi Alonso, è arrivata una brutta notizia dall’infermeria. Durante i recenti impegni con le Nazionali, Victor Boniface si è infortunato riportando una lesione muscolare alla coscia.

Come riportato da Sky Sport De, questo problema fisico terrà fuori l’attaccante nigeriano per oltre un mese e quindi Xabi Alonso non potrà schierarlo nella partita contro l’Inter che è in programma per il prossimo 10 dicembre alle ore 21 a Leverkusen. Simone Inzaghi avrà quindi un grattacapo in meno in quella trasferta di Champions League.