Verona-Inter, la sorpresa prende quota: “Coppia stramba in attacco”

Oggi l’Inter torna in campo dopo la terza sosta per le nazionali e comincia un tour de force che praticamente durerà fino a marzo. Prima tappa Verona, con la squadra di Paolo Zanetti che cerca la grande prestazione di fronte al suo pubblico. Simone Inzaghi sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, ma adesso le scelte sembrano delineate.

Si va verso l’impiego di Joaquin Correa in attacco al fianco di Marcus Thuram: una coppia che La Gazzetta dello Sport definisce “stramba”, visto che l’argentino e il francese non hanno mai composto un tandem dall’inizio, almeno in partite ufficiali. Il Tucu, inoltre, in questa stagione ha collezionato soltanto 38 minuti e – almeno a guardare le gerarchie di inizio anno – è inquadrabile come quinta punta.

A Verona ha giocato la sua prima partita con la maglia dell’Inter il 27 agosto 2021, segnando una doppietta decisiva da subentrato. Oggi potrebbe essere preferito a Lautaro Martinez e Mehdi Taremi (tornati solo giovedì dalle nazionali) oltre che a Marko Arnautovic.