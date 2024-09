Tegola Torino, scatta la SQUALIFICA: salta l’Inter

A meno di una settimana dalla sfida con l’Inter, il Torino ha incassato la prima sconfitta in Serie A, 3-2 contro la Lazio. Una debacle casalinga che segue quella in Coppa Italia contro l’Empoli, segnando una netta flessione nell’ottimo avvio di stagione.

E la situazione si fa ancora più complicata per i granata, che sabato 5 ottobre non avranno il proprio allenatore in panchina. Nel corso del secondo tempo della gara odierna, infatti, Paolo Vanoli è stato espulso. Una sanzione che farà scattare la squalifica e che impedirà al tecnico di seguire dal campo la propria squadra a San Siro.