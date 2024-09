Ritrovata la vittoria in campionato, ora l’Inter è pronta ad andare a caccia anche della prima vittoria stagionale in Champions League. La Stella Rossa sarà esordio a San Siro, nella 2a giornata del girone. Il fischio d’inizio è previsto per martedì 1 ottobre alle ore 21.

A dirigere la gara sarà l’arbitro tedesco Felix Zwayer.

Classe 1981 è arbitro internazionale dal 2012. Tuttavia, un precedente “scandaloso” ha caratterizzato l’inizio della sua carriera. Nel 2005 ha subito una squalifica di 6 mesi per corruzione. Il giovane arbitro, infatti, confessò di aver accettato 300 euro dal collega Robert Hoyzer, che lo aveva convinto a “truccare” alcune partite di Bundesliga.2. e Regionalliga, la seconda e terza divisione tedesca, nel 2004, nel suo primo anno di attività.

Un episodio spiacevole, dal quale, però, è passato molto tempo, con Zwayer che ha avuto modo lo stesso di fare carriera. Il direttore di gara tedesco, infatti, vanta oltre 30 gare in Champions League e la scorsa estate ha arbitrato anche la semifinale dell’Europeo tra Inghilterra e Olanda.

Inter-Stella Rossa sarà il suo esordio stagionale nella massima competizione europea, nonché il quarto incrocio assoluto con i nerazzurri. I precedenti sono buoni, con 2 vittorie, 1 in Europa League e la più recente in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol, 3-1 in trasferta, al primo anno di Inzaghi.

Tuttavia, l’unico incrocio a San Siro è totalmente da dimenticare: 1-1 contro il PSV Eindhoven nel gionre, nella stagione 2018/2019, che sancì l’eliminazione prematura dell’Inter di Spalletti, ma senza particolari colpe per Zwayer.

Solo un precedente, invece, con la Stella Rossa: sconfitta 1-0 nei preliminari di Champions League, contro lo Sheriff Tiraspol, che avrebbe poi proprio incrociato l’Inter nella fasa a gironi.

L’arbitro Zwayer verrà assistito nella gara di martedì da Kemper e Dietz, mentre Badstunber sarà il IV ufficiale a bordocampo. VAR affidato a Dankert, mentre Brand sarà AVAR.