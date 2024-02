Telefonata in Roma-Inter, niente squalifica per Inzaghi. Il motivo

Simone Inzaghi non sarà squalificato dopo i fatti di Roma-Inter. La Procura federale, infatti, aveva aperto un fascicolo in seguito alla telefonata del tecnico piacentino durante l’intervallo della gara dello scorso 10 febbraio. L’allenatore nerazzurro ha patteggiato con la Procura Figc e pagherà una multa di 3.500 euro. Da regolamento, infatti, i tecnici squalificati non possono parlare con la squadra fra primo e secondo tempo.

Inzaghi sarà dunque regolarmente in panchina per le prossime partite, a partire da Lecce-Inter di domani pomeriggio (ore 18).