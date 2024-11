Thuram da APPLAUSI: “Intesa spontanea con Correa”

La partita dell’Inter sul campo del Verona è stata eccellente sotto molti punti di vista e uno dei trascinatori assoluti è stato senza dubbio Marcus Thuram con una doppietta molto bella da vedere per i tifosi e un assist decisivo fornito a Correa per dare il via alla cinquina nerazzurra nel primo tempo. Sono arrivati molti applausi da Inzaghi per il suo numero 9 a fine gara. Queste le pagelle dei giornali per il francese:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – “Due gol all’insegna della freddezza: faccia a faccia con Montipò, finta, scarto a destra e tocco in rete. L’assist per Correa e la partecipazione al 5-0”.

CORRIERE DELLO SPORT 8,5 – “Doppietta di gol e assist. Nasce spontanea l’intesa con Correa, lui ci mette la potenza, l’argentino la grazia. I due gol che segna sono quasi identici, si concludono col dribbling su Montipò”.

TUTTOSPORT 8 – “Spacca in due la gara con l’assist a Correa sul gol rompighiaccio per poi chiudere la pratica con una doppietta, approfittando dell’applicazione disastrosa del fuorigioco da parte degli avversari. Devastante”.