Thuram sulle orme di Ronaldo: vuole trascinare l’Inter nel Derby

Marcus Thuram sarà uno dei grandi protagonisti del Derby di domani tra Inter e Milan. Il suo impatto in nerazzurro è stato molto buono, mostrando segnali di crescita di partita in partita. Il francese ora vuole la consacrazione nella stracittadina.

Come riportato da Tuttosport, Thuram vorrebbe seguire le orme del suo idolo, Ronaldo, che con la maglia dell’Inter ha più volte punito i rossoneri nei Derby, spesso con prestazioni spettacolari. Sarebbe una doppia beffa per il Milan, snobbato in estate in favore dei nerazzurri.

Thuram sta vivendo un ottimo momento di forma ed è andato a segno anche con la nazionale francese. Il Derby potrebbe essere l’occasione giusta per dare un’ulteriore spinta alla sua stagione e per diventare da subito un idolo del popolo nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

Le prestazioni di Thuram con l’Inter sono state un continuo aggiungere nuove giocate e qualità di gara in gara. Il gol con la Fiorentina potrebbe essere stato il passaggio per stappare definitivamente la sua vena realizzativa? Trovare la conferma di ciò nel Derby, sarebbe la migliore notizia possibile per il popolo nerazzurro.