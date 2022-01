Finisce 0-0 al Gewiss Stadium anche (e soprattutto) grazie ai portieri. Prima Musso fa una parata incredibile su Sanchez, poi nel secondo tempo sale in cattedra Handanovic. Le occasioni per l'Inter non sono comunque mancate ma Dzeko è risultato sprecone più di una volta. Andiamo a vedere ora i migliori e i peggiori di Atalanta-Inter: