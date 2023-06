Ultimo impegno del campionato di Serie A per l’Inter, che all’Olimpico affronta in trasferta il Torino di Juric, bisognoso di una vittoria per agganciare la Fiorentina all’ottavo posto. I nerazzurri, invece, hanno già raggiunto la qualificazione in Champions League, ma un risultato positivo potrebbe comunque essere decisivo in termini economici.

Turnover moderato, allora, per Inzaghi che sceglie Handanovic, al raggiungimento di un grande traguardo con i nerazzurri, tra i pali, De Vrij e Gagliardini. Per il resto spazio ai titolari, con la coppia Lukaku-Lautaro Martinez a guidare l’attacco.

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Inter: