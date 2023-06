Un pesante nubifragio si sta abbattendo su Torino proprio in questi minuti. A poco più di un’ora dal fischio iniziale di Torino-Inter, gara dell’ultima giornata di Serie A, una bomba d’acqua colpisce anche lo Stadio Olimpico Grande Torino dove in assenza di teloni anche il terreno di gioco sta diventando piuttosto pesante. Situazione da monitorare di minuto in minuto in vista dell’inizio del match.