Asse caldo tra Inter e Madrid, sponda Real. In questi giorni si sono fatte forti le voci riguardo ad un interessamento nerazzurro per l’esperto Nacho, con tanto di proposta interista che in ambienti di mercato viene sempre più confermata. Dalla Spagna però rimbalzano nuove indiscrezioni secondo cui i dirigenti dell’Inter sarebbero interessati anche ad un altro calciatore in scadenza di contratto col Real Madrid.

Si tratta di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo classe ’96 di grande qualità. Dopo il prestito all’Arsenal, Ceballos è rimasto aggregato alla squadra di Ancelotti con cui ha collezionato un totale di 45 presenze tra tutte le competizioni segnando un gol e firmando 9 assist. Secondo Cadena Cope l’Inter sta valutando concretamente questa pista, che era spuntata già qualche mese fa quando si parlava di un possibile addio di Brozovic.