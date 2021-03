Torino-Inter, Lautaro (Sky): “Felice per il gol, ma l’obiettivo è vincere. Il rinnovo? Ci stiamo lavorando, sono tranquillo”

L’Inter batte il Torino per 1-2 e vola a +9 dal Milan secondo in classifica. È successo tutto nel secondo tempo: dopo il rigore segnato da Lukaku ha pareggiato Sanabria. A cinque minuti dalla fine il bellissimo gol vittoria di Lautaro Martinez.

Proprio il match winner si è presentato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Il gol pesa tanto perché sapevamo che il Torino è in una zona bassa di classifica è aveva bisogno di punti. Noi dovevamo venire qua e prendere punti per rimanere in testa alla classifica. Era una gara difficile ma siamo contenti dei tre punti. Oggi non siamo stati perfetti ma noi ci alleniamo ogni giorno per fare le cose bene. Affrontiamo le partite in maniera diversa. C’è bisogno di qualità, cuore e testa; oggi abbiamo dimostrato di volere qualcosa di importante. A quanti gol voglio arrivare? Voglio arrivare al nostro obiettivo che è vincere, chi segna è irrilevante, anche se certamente sono contento. Rinnovo? Stiamo lavorando, l’Inter è in difficoltà ma troveremo l’accordo, sono tranquillo”.

