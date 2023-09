Torna la Champions League: il programma completo di Real Sociedad-Inter

Da domani prenderà il via ufficialmente la nuova edizione della Uefa Champions League, l’ultima con l’attuale formula a causa della maxi rivoluzione già annunciata dalla prossima stagione. Per quanto riguarda l’Inter di Simone Inzaghi, bisognerà attendere invece mercoledì sera quando i nerazzurri faranno visita in trasferta alla Real Sociedad.

Si tratta senza dubbio di una delle partite più insidiose del girone, contro una squadra ben assortita, ricca di talenti in ogni reparto e allenata da un ottimo tecnico come Imanol Alguacil. Per quanto riguarda la vigilia di domani, l’Inter ha reso pubblico il programma che vedrà protagonista prima la squadra con l’ultimo allenamento ad Appiano Gentile e successivamente Inzaghi con la conferenza stampa presso l’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián.

Questo il programma dettagliato della vigilia di Real Sociedad-Inter:

Ore 11:30 – Allenamento FC Internazionale Milano | Suning Training Centre di Appiano Gentile.

Ore 12:00 – Allenamento Real Sociedad | Zubieta.

Ore 16:00 – Conferenza stampa ufficiale Real Sociedad | Estadio Municipal de Anoeta.

Ore 18:45 – Conferenza stampa ufficiale FC Internazionale Milano | Estadio Municipal de Anoeta.