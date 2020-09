Tronchetti Provera annuncia: “Pirelli? Il rapporto con l’Inter andrà avanti, in qualche modo…”

Intervenuto ai microfoni di “La Politica nel Pallone” su GR Parlamento, Marco Tronchetti Provera ha parlato dei temi più caldi di casa Inter, affrontando anche l’importantissimo fattore legato al main sponsor. Pirelli, infatti, è in uscita ed anche lui, ad dell’azienda, lo conferma. Ecco le sue parole.

Inter-Fiorentina – “C’è stato impegno messo fino all’ultimo minuto, poi l’Inter di oggi è una squadra con molti esperimenti e una panchina più lunga che dà più opportunità di competere anche nel corso della stessa partita. Non mi dispiace che l’Inter rimanga un po’ “pazza”: capisco che non è così per un allenatore, perché il risultato costantemente in bilico non è l’ideale, ma a noi spettatori questo porta ad essere ancora più affezionati alla squadra”.

Pirelli – “Il nostro rapporto con l’Inter continuerà, in qualche modo…”.

Messi – “È un sogno che sembra essersi allontanato, ma mai dire mai…”.

Kanté – “È forte, completa la costruzione del gioco e dà supporto alle punte, che sono formidabili. Sono convinto che l’Inter si giocherà il campionato fino alla fine, anche perché ha la struttura di squadra e di società per poterlo vincere”.

