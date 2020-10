TS – A caccia dell’incursore, l’Inter ora punta a “liberare” Vidal. Con il Parma chance per Nainggolan?

L’Inter ha acquistato Arturo Vidal con l’obiettivo di fargli fare l’incursione ma, complice l’assenza di Roberto Gagliardini, il centrocampista si è trovato nel ruolo del guardiano della difesa. Un compito svolto quasi sempre egregiamente, nonostante qualche errore con il Borussia M’Gladbach, ma che non è quello pensato per lui da Antonio Conte, che vorrebbe sfruttare di più i suoi inserimenti fra le linee.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, poi, sino ad ora Vidal non ha mai avuto la possibilità di rifiatare: per questo motivo contro il Parma potrebbe far spazio a Christian Eriksen, con l’arretramento di Nicolò Barella a centrocampo al fianco di Marcelo Brozovic. C’è però un’altra soluzione, che guarda a Radja Nainggolan, fino ad ora utilizzato solo con il contagocce ma necessario nella serie di gare consecutive che attende l’Inter.

Difficile pensare che il belga possa partire dal primo minuto, ma il centrocampista dovrebbe comunque trovare spazio per dar fiato ai titolari.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<