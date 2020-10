TS – Barella, Vidal e Nainggolan: tris di guerrieri a centrocampo. Ora rispecchia l’animo di Conte

Sul centrocampo dell’Inter soffia vento sardo, come quello che sferza sulle spiagge di Cagliari. L’edizione odierna di Tuttosport riporta infatti come al fianco del titolarissimo Nicolò Barella la formazione nerazzurra potrebbe ritrovare l’altro ex rossoblu Radja Nainggolan. Il primo si è imposto nella squadra e non si è più fermato, nonostante il difetto che lo porta a prendere qualche cartellino giallo di troppo: ormai è una colonna sia per Antonio Conte che per la Nazionale di Roberto Mancini.

Al suo fianco scala le gerarchie Radja Nainggolan, che potrà essere utile sia per dar fiato ai titolari che come risorsa dal primo minuto: il belga è da poco guarito dal Coronavirus ed è pronto ad inserirsi negli schemi di Conte. Insieme a Nicolò Barella ed all’altro imprescindibile Arturo Vidal formerebbe un tris di guerrieri che rispecchierebbe totalmente l’anima del tecnico e garantirebbe equilibrio sia in fase difensiva che in quella offensiva.