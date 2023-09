Si animano sempre di più le voci attorno al possibile cambio di dirigenza in casa Inter. Domani i nerazzurri approveranno il bilancio per l’esercizio chiusosi a fine giugno e che potrebbe anche rappresentare l’ultimo della presidenza Zhang.

È quanto sostenuto indirettamente da Tuttosport, per il quale su un piano parallelo a quello del CdA, c’è il possibile ingresso in scena di un fondo saudita. La due diligence sui conti dell’Inter, nonostante smentite del club, sarebbe in corso, con un’offerta già pronta: 1.3 miliardi di euro.

Per Raine Group si tratterebbe di parametri convincenti, che renderebbero il passaggio di proprietà dell’Inter sempre più vicino. Tuttavia, Steven Zhang non sembra aver ancora desistito: il presidente nerazzurro avrebbe ancora intenzione di rifinanziare il debito con Oaktree.