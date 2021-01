Udinese-Inter, Biasin: “Lenti e prevedibili, per lo Scudetto servono queste vittorie. E De Paul…”

Nel giorno in cui il Milan esce malconcio da San Siro, a causa dello 0-3 contro l’Atalanta, l’Inter non ne approfitta ed incappa in un malinconico pareggio a Udine. I friulani si sono difesi con intensità ed i nerazzurri non hanno saputo trovare le contromosse giuste.

Al termine del match il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, commenta così la prestazione della squadra di Conte: “Brutta Inter, lenta e prevedibile. Per lo scudetto bisogna vincere gli scontri diretti, ma guai a specchiarsi negli scontri “non diretti”. Però… tutti hanno i loro problemi e 41 punti in un girone sono un buon bottino. Si combatte. N.b. De Paul è forte”.

Ecco il tweet di Biasin:

