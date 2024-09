Udinese, Runjaic sicuro: “L’Inter non ha punti deboli”

Sfida molto delicata in arrivo per l’Inter di Simone Inzaghi, che sabato pomeriggio (ore 15:00) sfiderà l’Udinese al Bluenergy Stadium. I nerazzurri dovranno rialzarsi dopo la sconfitta nel derby e un avvio di campionato deludente, ma di fronte avranno i sorprendenti friulani a quota 10 punti in classifica. L’allenatore dei bianconeri, Kosta Runjaic, ha presentato così la partita in conferenza stampa:

“L’Inter non ha punti deboli e anche se non si nota ruotano molto in campo. Sono strutturati fisicamente, hanno molti punti di forza, ho visto alcune partite della scorsa stagione cercando di capire come i ragazzi dovranno disporsi in campo. Studiandola, però, dico che per me è la squadra più forte della Serie A. Ovviamente loro non sono ancora al top, ma dovremo dare tutto ciò che abbiamo e il nostro meglio davanti ai nostri tifosi“.