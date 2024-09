L’Udinese, rivelazione di questo campionato di Serie A insieme al Torino e prossima avversaria dell’Inter in campionato, affronterà i nerazzurri anche agli ottavi di finale di Coppa Italia. I friulani hanno infatti superato per 3-1 la Salernitana nei sedicesimi e si preparano a sfidare la squadra di Simone Inzaghi a San Siro.

Per quanto riguarda la data della partita, ci sono soltanto due slot settimanali disponibili, visti gli impegni nelle coppe europee che da questa stagione si sono ulteriormente incrementati. Il primo è quello compreso fra 3, 4 e 5 dicembre (rispettivamente martedì, mercoledì e giovedì); altrimenti, si passerà a due settimane dopo in una data fra 17, 18 e 19 dicembre.

La gara sarà visibile su Mediaset, che detiene i diritti della competizione. Come l’anno scorso, l’incrocio non sarà affatto morbido per l’Inter agli ottavi di finale, visto che anche l’anno scorso i nerazzurri avevano affrontato la sorpresa del campionato, ovvero il Bologna di Thiago Motta, venendo eliminati ai tempi supplementari. Simone Inzaghi spera di poter fare più strada e di ripetere il percorso compiuto nelle sue prime due stagioni alla guida dell’Inter, coincise con altrettante vittorie della coppa nazionale.