Ufficiale – Esordio per la terza maglia dell’Inter! E la sfida con la Lazio rievoca la finale del ’98

Potrebbe non essere stata una scelta casuale, quella di far esordire la terza maglia dell’Inter nel match odierno contro la Lazio. La divisa storica, che ricorda ovviamente quella indossata dai nerazzurri in occasione dell’ultimo successo in Coppa Uefa nel 1998 a Parigi, in quell’occasione aveva portato assolutamente bene visto il successo reboante ottenuto dalla squadra allora allenata da Simoni per 0-3 al Parco dei Principi.

Come annunciato ufficialmente dal club nerazzurro sui suoi canali social pochi minuti fa, la terza maglia verrà dunque sfoggiata per la prima volta in stagione dai calciatori interisti. Un match, quello tra Inter e Lazio, che si preannuncia assolutamente spettacolare considerate le premesse tra due squadre che hanno voglia di ottenere i tre punti prima della pausa di due settimane dovuta agli impegni delle Nazionali.

