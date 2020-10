UFFICIALE – Inter-Milan, scelto l’arbitro della gara: nome e precedenti

Sono state rese note, attraverso il sito ufficiale della Lega Serie A, le designazioni arbitrali per la quarta giornata di campionato. Per Inter-Milan, derby di Milano in programma sabato pomeriggio alle ore 18, è stato scelto l’arbitro Maurizio Mariani, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Bindoni, dal quarto ufficiale Maresca e dai varisti Irrati e Carbone. 7 precedenti con i nerazzurri per l’arbitro romano, così suddivisi: 4 vittorie (di cui una ai tempi supplementari, in Coppa Italia, contro il Bologna), 1 pareggio e 2 sconfitte.

Ufficiale – Scelto l’arbitro di Inter-Milan

Ecco qui riassunta la squadra arbitrale designata per Inter-Milan.

arbitro: MARIANI

COSTANZO – BINDONI

IV: MARESCA

VAR: IRRATI

AVAR: CARBONE

